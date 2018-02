Wenn es um das schlechteste Videospiel aller Zeiten geht, dann fällt in der Regel der Name E.T. - The Extra-Terrestrial für das Atari 2600. Die Adaption des Kinofilms E.T. - Der Außerirdische war am Ende so enttäuschend, dass Atari zahlreiche Module des Spiels in der Wüste vergraben hat. Mit Hong Kong 1997 gibt es jedoch einen Konkurrenten, der sich sehen beziehungsweise lieber nicht sehen lassen kann:

(Quelle: Youtube, Patrick So)

Hong Kong 1997 für das Super Nintendo Entertainment System ist ein Spiel, welches auf gefühlt allen Ebenen schlicht merkwürdig ist. Dies beginnt schon beim Szenario, welches sich ein paar historische Freiheiten gewährt: Im Jahre 1997 kommt es dazu, dass Großbritannien die Souveränität über Hongkong an China abtritt. Das gefällt der dortigen Regierung so gar nicht, weshalb sie Chin, eine Anlehnung an den Schauspieler Jackie Chan, anheuern, der die 1,2 Milliarden Einwohner von China vernichten soll.

So verrückt die Geschichte klingt, so simpel und mies ist die Spielmechanik. Als Chin muss der Spieler die chinesischen Gegner, die über den Bildschirm hin- und herwandern, erledigen. Sobald dreißig Feinde das Zeitliche gesegnet haben, kommt es zum finalen Kampf mit Tong Shau Ping. Danach wiederholt sich das Spiel in einer Art Dauerschleife und mit wechselnden Hintergrundbildern.

Veranwortlich für das Spiel ist offiziell der Hersteller HappySoft. Das kreative Genie hinter Hong Kong 1997 ist allerdings Yoshihisa Kurosawa, der vor kurzem der englischsprachigen South China Morning Post ein Interview gegeben hat. Darin heißt es, dass er Hong Kong 1997 mit dem Ziel, dass schlechteste Spiel aller Zeiten auf den Markt zu bringen, entwickelt hat.

Zusammen mit einem Freund vom damaligen Entwicklerstudio Enix habe er innerhalb von zwei Tagen und ohne Erlaubnis Hong Kong 1997 entworfen. Das Aussehen des Spielcharakters Chin entstammt dabei einem Filmposter von Jackie Chan, während der Soundtrack einer Laserdisc von Shanghai Street entnommen wurde. Als wäre das noch nicht genug, habe Kurosawa außerdem in kleineren Spielemagazinen unter einem Pseudonym Artikel über Hong Kong 1997 geschrieben und das Spiel zu guter Letzt über einen Postservice vertrieben. Viel verkauft habe er jedoch nicht.

Mit dem Aufkommen von Emulatoren hat Hong Kong 1997 mittlerweile so etwas wie einen Kultstatus erlangt. Für Kurosawa kein allzu schöner Umstand, wie er selbst im Interview zugibt: "Das Ziel war einfach, ein vulgäres Spiel zu erschaffen und ich dachte, es würde mehr Spaß machen, wenn das Gameplay schlecht ist. Ehrlich gesagt wünsche ich mir nur, die Leute würden das Spiel ein für alle Mal vergessen."

Ob die Spieler diesem Wunsch nachkommen, bleibt fraglich. Schließlich hat auch einst Atari gehofft, dass die gesamte Welt E.T. - The Extra-Terrestrial vergisst, aber noch heute steht das Spiel sinnbildlich für eine Fehlentwicklung der frühen Videospielbranche.