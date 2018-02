Im Herbst ist Schluss mit kostenfreien Online-Partien auf der Nintendo Switch: Ab September führt Nintendo einen bezahlpflichtigen Online-Dienst ein, der unter anderem für Mehrspieler-Spiele und Voice Chat benötigt wird. In den sozialen Netzwerken kommt die Ankündigung mitsamt den Restriktionen nicht bei jedem Fan gut an:

Diese Ankündigung ist eine große Enttäuschung. Voice-Chat nur über Handys und Tablets geht gar nicht! Ich habe kein iOS- oder Android-System und bin von dem Service ausgeschlossen. Das ist einfach nur ein ganz großer Mist! :-(((((( — Monty Runner (@MontyRunner) 1. Februar 2018

Den Sprach-Chat gibt es übrigens auf der Nintendo Switch schon seit dem letzten Sommer als Beta-Version. Benötigt wird hierfür, wie es der Twitter-Nutzer Monty Runner bereits schreibt, ein Handy oder Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem. Alle anderen Systeme sind vom Sprach-Chat somit ausgeschlossen. Eine Einschränkung, die nicht jeder Nutzer gut findet.

VOICE-CHAT nur über Handy???? Leute geht's noch??? Und dann noch Geld verlangen???? Hat sich EA bei Euch eingekauft??? Also nee, dann hau Ich Splatoon in den Müll, und spare mir die 20 Euro. — Marcell Arend (@ArendMarcell) 1. Februar 2018

Ebenfalls heißt diskutiert Punkt ist der Preis. Monatlich werden 3,99 Euro fällig oder einmal jährlich rund 20 Euro. Damit ist der Online-Dienst der Nintendo Switch, der zusätzlich ein paar Retro-Klassiker beinhalten wird, im Vergleich zur Konkurrenz relativ günstig, denn bei der PlayStation 4 oder Xbox One kostet die einjährige Mitgliedschaft offiziell etwa 60 Euro - allerdings erhalten Nutzer hier zusätzlich monatlich ein paar Gratis-Spiele.

Wow, meine mutter regt sich darüber auf, dass #NintendoSwitchOnline für 3 monate 7,99 kostet, als ich ihr die preise für ps plus und xbox live gold zeigte, fand sie es dann doch günstig — Prof. Shiny (@Shiny_Zockt) 1. Februar 2018

Ähnlich sieht es der Nutzer GevatterBaer:

Vollkommen in Ordnung. Für 20 Eus kannst du echt nicht meckern, damit steht Nintendo am Markt noch echt günstig da. — GevatterBaer (@Baertendo) 1. Februar 2018

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die sich nicht gerade darüber freuen, für Online-Funktionen bezahlen zu müssen:

how are some people exited to PAY to play online ??? #NintendoSwitchonline — Uneven Pictures (@unevenpictures) 1. Februar 2018

"Wie können sich manche Menschen darüber freuen, fürs Online-Spielen zu bezahlen?"

Kostenpflichtige Funktionen für Vollpreis Spiele 👎 Enttäuschend Nintendo! — BremerButjer (@Getthat_HB) 2. Februar 2018

Die Ankündigung kommt insgesamt ziemlich gespalten an. Es bleibt wohl abzuwarten, wie am Ende der Online-Service in der Praxis ausfällt und vor allem, ob und wie Nintendo das System nach und nach erweitert.

Zum Glück eignet sich die Nintendo Switch von Haus aus hervorragend für lokale Mehrspieler-Partien, bei denen ein Online-Service gar nicht notwendig ist. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch ein paar Spiele vor, die wir unter anderem deshalb am liebsten der Nintendo Switch gerne sehen würden.