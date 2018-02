Auf diese 7 Horrorspiele könnt ihr euch 2018 freuen

Ja, 2017 war ein großartiges Horror-Jahr. Resident Evil 7, The Evil Within 2, Observer, Outlast 2 - um nur einige zu nennen. Aber auch 2018 wird ziemlich hart. Es wird hart, nicht weiche Knie zu bekommen - bei den Horror-Brocken, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Seid ihr bereit für das gruselige Jahr 2018? Dann schnallt euch an und genießt das Horror-Karusell.

Haben wir nach eurer Meinung ein wichtiges Horrorspiel, das dieses Jahr - also noch 2018 - erscheinen soll, vergessen? Dann schreibt uns den Namen des Spiels doch einfach mal in die Kommentare.