Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 und einer etwa anderthalb Monaten langen Auszeit ist gestern Abend der beliebte und mitunter etwas kontroverse Streamer DrDisrespect auf Twitch.tv zurückgekehrt.

Das selbsternannte "Gesicht von Twitch" hat im Dezember letzten Jahres kurzfristig eine längere Auszeit angekündigt, nachdem er offen zugegeben hat, seiner Frau untreu geworden zu sein. Nun sind die familiären Wogen offenbar wieder geglättet und einem Comeback stand nichts mehr im Wege - außer die Twitch-Server. Zehn Minuten nach Livestreamstart ist die Webseite unter dem Ansturm der Nutzer zusammengebrochen.

Beim zweiten Anlauf kurz darauf hat dann alles geklappt. Guy Beahm, so der echte Name des ehemaligen "Sledgehammer Games"-Mitarbeiters, war zurück und das wollten sich zwischenzeitlich über 388.000 Zuschauer nicht entgehen lassen. Eigentlich ein Rekord, den zuvor der ehemalige "League of Legends"-Badboy Tyler1 inne gehalten hat. Der Rekord wurde uns inzwischen von Twitch bestätigt - DrDisrespect hält somit den Rekord "für die meisten gleichzeitig aktiven Zuschauer auf einem Kanal eines individuellen Streamers". Doch noch immer gibt es Stimmen, die behaupten, dass Tyler1 der eigentliche Rekordhalter wäre.

Been sent ss of Tyler1 with over 400,000 which I never saw and watched his entire comeback. Nonetheless still #1 and #2 by a wide margin.



Tyler1 and DrDisrespect the faces of Twitch. pic.twitter.com/vhhjAhgZwf