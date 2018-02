In Subnautica tauchen Spieler ab, entdecken Unterwasserwelten und müssen lernen, in diesen zu überleben. Auf Twitter hat der Sound-Designer nun so oft fragwürdige Äußerungen gebracht, dass ihm gekündigt wurde. Kein Abtauchen möglich.

Der Mann, der diese Klänge entworfen hat, wurde nun gefeuert:

"Wenn man wahllos Menschen aus der dritten Welt importiert, holt man sich auch deren IQ und ihre Kriminalitäts-Raten ins Land." So äußerte sich Simon Chylinski, Sound-Designer der Spiels Subnautica, am 18. Januar 2018 auf Twitter.

ppl arn't blank slates that can be reprogrammed simply by being in a new country. importing random ppl from the 3rd world is also importing 3rd world tier crime rates and IQ. now u r dealing with 3rd world levels of dysfunction, condolences from Poland, but we tried to warn u. — Si ☢️ サイモン (@Sy1K1) 18. Januar 2018

An anderer Stelle äußerte er sich zum Kolonialismus Großbritanniens: "Alle ehemaligen britischen Kolonien gehören heute zu den besten Orten der Welt. Briten sollten sich nicht schlecht deswegen fühlen. Sie haben das gut gemacht."

All the former british colonies r now some of the best places in the world. Brits dont need to feel bad about this. U guys did well. — Si ☢️ サイモン (@Sy1K1) 14. September 2017

Das sind nur zwei von einer Vielzahl an Tweets, die Chylinski innerhalb der letzten Wochen abgesetzt hat. Anscheinend ein paar zu viele fragwürdige Äußerungen für den bisherigen Arbeitgeber, das Entwicklerstudio Unknown Worlds. Denn wie das englischsprachige Magazin Kotaku nun bestätigt, wurde dem Sound-Designer gekündigt.

Man könnte sich nun in einer Diskussion darüber ergehen, ob es sich bei diesen Tweets um "Trollen" oder doch eher diskriminierende Äußerungen handelt - oder ob Trolling und Diskriminierung nicht eigentlich sogar dasselbe sind. Der Fall zeigt jedoch deutlich, dass auch in der Videospiel-Industrie Mitarbeiter durchaus für ihre Äußerungen zur Verantwortung gezogen werden können. Dass Videospiele nicht losgelöst sind von den Menschen, die sie machen.

Sicherlich kann man hinterfragen, ob eine fristlose Kündigung wirklich der richtige Schritt war im Umgang mit diesem Mitarbeiter. Von außen betrachtet jedoch scheint es, dass das Entwickler-Team keine weitere kreative Zusammenarbeit mit dem Sound-Designer mehr aufrechterhalten wollte. Denn darum geht es doch auch bei der Arbeit an Videospielen. Es geht um Kreativität und die Frage, mit welchen Menschen diese kreative Arbeit noch funktionieren kann - und mit welchen nicht.

Wie steht ihr denn zu dieser Angelegenheit? Seht ihr die Kündigung als zu drastisch, oder könnt ihr nachvollziehen, wieso das Entwicklerstudio nicht mehr mit dem Sound-Designer zusammenarbeiten möchte?