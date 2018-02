Super Mario Odyssey: Nintendo spricht über Marios Nippel

Es war der nackte Aufreger noch vor der Veröffentlichung: In einem Trailer zu Super Mario Odyssey schlüpft der bekannteste italienische Klempner nur in eine Badehose und entblößt seinen blanken Oberkörper. Nun äußert sich Nintendo in Person von Produzent Yoshiaki Koizumi zu diesen interessanten Umstand:

(Quelle: Youtube, Nintendo)

Wer über die Anatomie des menschlichen Körpers so ungefähr Bescheid weiß, der ist natürlich darüber informiert, dass Menschen in der Regel über Brustwarzen und einen Bauchnabel verfügen. Mario hingegen verfügt offenbar nur über Ersteres. Ein Bauchnabel ist beim sprungbegabten Nintendo-Maskottchen nicht zu sehen und das hat bei den Fans für ordentlich Verwirrung gesorgt.

Koizumi löst das Rätsel in einer Fragerunde allerdings nicht direkt auf, sondern deutet an, dass Nintendo schlichtweg dieses Detail vergessen hat.

"Um ehrlich zu sein, habe ich nicht erwartet, dass das unter Fans so ein großes Thema ist. Als ich gehört habe, dass die Leute so viel über Marios Bauchnabel sprechen, habe ich darüber nachgedacht, ob wir das Thema auf der Designseite nicht noch einmal aufgreifen sollten."

Schlussendlich muss Mario in Super Mario Odyssey noch ohne sichtbaren Bauchnabel auskommen. Eventuell ändert sich das ja in den kommenden Ausflügen des Ex-Klempners.

Im Video klärt Koizumi auch endgültig die Frage, ob es sich bei Toads Kopf tatsächlich um seinen Kopf oder doch nur um eine Mütze handelt. Die Antwort ist eindeutig: "Ja, das ist tatsächlich Toads Kopf. Ich überlasse es euch, herauszufinden, wie das genau funktioniert."

Damit wären zumindest zwei Rätsel der Mario-Welt erst einmal gelöst. Bei The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist hingegen noch unklar, warum Link über keine Brustwarzen, aber über einen Bauchnabel verfügt.