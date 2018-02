Es gehörte definitiv zu den interessantesten Spielen des letzten Jahres: Hellblade - Senua's Sacrifice. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte jetzt zuschlagen - vergünstigt.

Lasst euch von dem Label Indie-Spiel nicht täuschen. Denn Hellblades Produktion erinnert eher an ein "Triple A"-Spiel als an einen Titel mit geringem Budget. Nicht nur ist die Grafik wunderschön. Auch sind die Kulissen beeindruckend modelliert, jede Umgebung wird sich in euer Gedächtnis einbrennen.

Doch der Grund, wieso Hellblade 2017 so viele Kritiker und Spieler beeindruckt hat, ist nicht die Grafik. Auch war es nicht unbedingt das Gameplay - auch wenn dieses überzeugen kann. Die Kämpfe im Spiel erinnern ein wenig an Dark Souls. Ihr müsst eure Gegner genau beobachten und im richtigen Moment zuschlagen. Teilweise sind diese Kämpfe wirklich dramatisch und verlangen einiges an Controller-Akrobatik von euch.

Ebenso sind die Rätsel im Spiel fordernd. Teilweise erinnern diese sogar an The Witness. Denn ihr müsst an bestimmten Stellen ganz genau die Umgebung betrachten, bestimmte Muster in der Natur oder Architektur der Spielwelt erkennen. Diese Rätsel- und Kampfabschnitte sind dabei gut aufgeteilt, sodass das Spiel oft zwischen verschiedenen Stimmungen changiert.

Der wahre Grund aber, wieso das Spiel Kritiker und Spieler fasziniert hat, ist das zugrundelegende Thema des Spiels. Senua, die Protagonistin, leidet nämlich an einer psychischen Erkrankung. Sie hört Stimmen. Diese Stimmen hört ihr, als Spieler, jedoch auch. Sie werden an euch nagen, Zweifel in euch aufkommen lassen. Und so plagen diese Stimmen nicht nur das Innere von Senua. Sondern auch euch als die Instanzen, die Senua durch das Spiel navigieren müssen. Das ist ein sehr interessantes Konzept und funktioniert hervorragend. So ist Hellblade - Senua's Sacrifice nämlich zu viel mehr geworden als "nur" einem Action-Spiel.

Wenn ihr also bisher noch nicht die Chance hattet, dieses Spiel zu zocken, können wir euch nur empfehlen, jetzt zuzugreifen. Nur noch heute bekommt ihr das Spiel nämlich im PlayStation Store für 10 Euro weniger. Momentan kostet es also 20 Euro. Und das ist das Spiel definitiv wert. Auch auf Steam könnt ihr euch Hellblade holen. Da kostet es allerdings 30 Euro.

Hellblade gehört zu den Spielen, die uns 2017 richtig beeindruckt haben, aber leider nicht von sehr vielen Spielern wahrgenommen wurden. Zu dieser Kategorie zählten 2017 leider einige Spiele. Diese findet ihr in der Bildergalerie.