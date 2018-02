Eine "Vereinigung von Gamern und LARPern (Live Action Rollenspielern)" soll die Reconquista Germanica sein. In Wahrheit handelt es sich dabei jedoch laut Recherchen von Netzpolitik um eine rechtsextreme Gruppierung, die unter einem Deckmantel versuchen, die sozialen Netzwerke zu beeinflussen.

Im Video ist ein Mitschnitt zu hören, bei denen offenbar Reconquista-Administratoren zu Worte kommen (Quelle: Youtube, AltRight Leaks)

Die Reconquista Germanica organisiert sich vorrangig im Gaming- und Chatclienten Discord und verfolgt intern eine Hirarchie, die zumindest auf dem ersten Blick typischen Rollenspielgilden oder Internet-Clans ähnelt. Neue Nutzer müssen sich demnach erst beweisen. Die Beförderung unterliegt jedoch einem Eignungstest, der unter anderem "Ordentliches Betragen, Sachverstand, regelmäßige Anwesenheit, Vertrauenswürdigkeit und Mitarbeit" abdeckt.

Am oberen Ende warten die Oberbefehlshaber und Paladine. Letzteres ist ein gängiger Begriff in Rollenspiel-Universen, soll aber im Falle der rechtsextremen Gruppierung auf das Synonym von Hermann Göring, seinerzeit Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe unter Adolf Hitler, zurückzuführen sein. Einer der Beteiligten ist der bekannte rechtsextreme Martin Sellner, der der Identitären Bewegung in Österreich angehört.

Wer sich der Reconquista Germanica anschließt, erhält konkrekte Aufträge von einem Oberbefehlshaber via "Chefappell". In der Regel geht es darum, bestimmte Videos gleichgesinnter Gruppierungen zu bewerten und zu kommentieren. Kommentare, die nicht der gemeinsamen Gesinnung entsprechen und dem Wortlaut nach als "degenerierte(r) Abfallmenschen-Kommentarmüll" bezeichnet werden, sollen wiederum einen Daumen runter bekommen. Um das Ziel schneller umsetzen, greifen Mitglieder auf die Nutzung von mehreren Fake-Accounts zurück.

Mittlerweile hat Discord ähnlich wie bereits in den USA mit einer Löschung des Servers auf die Aktivitäten reagiert. Die Verantwortlichen der Reconquista haben jedoch nur einen Tag später schon eine Alternative ins Leben gerufen. Seit einiger Zeit veröffentlicht ein Twitter-Account namens Alt Right Leaks immer wieder Interna aus den Gesprächen und Zusammenkünften auf Discord der Rechtsradikalen.

Auf Twitter selbst soll das Netzwerk derweil als verdeckte Troll-Armee interagieren und sogut wie nie auf den Hashtag Reconquista Germanica zurückgreifen. Dafür aber, erneut ähnlich wie zuletzt in den USA, öfters auf Memes, die mit rechter Propaganda versehen sind.