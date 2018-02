Was passiert, wenn der vermeintlich beste Hexer der "The Witcher"-Spielwelt auf Chuck Norris, seines Zeichen bekanntlich einer der gefährlichsten Menschen des Universums, trifft? Für dieses Szenario schlüpft Maul Cosplay erneut in seine Paraderolle als Geralt von Riva und zeigt, wie er mit seinem bislang größten Kontrahenten umgeht:

Unterstützung erhält Maul Cosplay, der unter anderem schon das offizielle Werbemodel für CD Projekt Red gewesen ist, erneut von Doug Cockle. Dieser ist bekannt als englische Synchronstimme von Geralt.

Angesichts des passenden Aussehens und der passenden Stimme, wird es auf jeden Fall für Netflix schwer, mit der "The Witcher"-Serie das Niveau zu toppen.

Spieltechnisch ist jedoch vorerst Schluss mit Geralt. Nach The Witcher 3 - Wild Hunt und den beiden Erweiterungen ist aus Sicht von Entwickler CD Projekt Red alles erzählt. Zur Zeit widmet sich das Studio der Entwicklung von Cyberpunk 2077.