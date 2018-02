Das sind die 8 meisterwarteten PC-exklusiven Spiele 2018

Dauernd ist Rede von den exklusiven Spielen für PlayStation 4 und Xbox One. Daran werden die Konsolen gemessen und viele entscheiden auch heute noch aufgrund dieser Spiele, welche Konsole sie sich zulegen. Es ist für viele also keine Kleinigkeit. Was dabei aber Spieler - vor allem Konsolenbesitzer - oft komplett außer Acht lassen, ist der einfache Umstand, dass auch der PC einige feine exklusive Spiele beherbergt. Die neun interessantesten, die dieses Jahr erscheinen, stellen wir euch hier vor.

Natürlich ist die Liste nicht vollständig. Bei der Menge an exklusiven Spielen, die nur auf dem PC erscheinen, ist es gar nicht möglich, alles abzusehen und in die Liste zu packen. Falls euch ein Spiel fehlt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare.