Unkraut vergeht nicht. Auch 2018 erfreuen wir uns an gewitzten Arbeitsplatzsimulatoren. Dabei zeigt sich einmal mehr: Es gibt gute Gründe dafür, warum diese Simulatoren so beliebt sind.

Es ist ein Genre, das sich nicht unterkriegen lässt. Arbeitsplatz-Simulatoren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Und das, obwohl es vor allem in dieser Sparte wahrlich unterirdische Spiele mit langweiligsten Beschäftigungen gibt. Doch das soll nicht das Thema dieses Specials sein. Stattdessen blicken wir auf das Jahr 2018 und schauen, welche interessanten Simulatoren kürzlich erschienen sind. Egal ob in der Landwirtschaft, bei der Polizei, auf hoher See oder gar im Weltall.

Pure Farming 18

Was haben Zombies mit Landwirtschaft zu tun? Sie stammen vom selben Entwickler! Überraschend kommt von Entwickler Techland, der schon für tropische Zombie-Apokalypsen gesorgt hat, im März 2018 eine neue Agrar-Simulation. Pure Farming 2018 will mehr als der Platzhirsch Landwirtschafts-Simulator 17 bieten. Ein erstes Probespiel gibt bereits Aufschluss.

Ein neuer Rivale im landwirtschaftlichen Genre: Pure Farming bietet viele Szenarien.

Schon beim Einstieg überraschen die vielfältigen Szenarien. Denn ihr bewirtschaftet eure Felder nicht nur im amerikanischen Montana oder in Deutschland, sondern auch in exotischeren Gebieten. In Japan baut ihr Reis an oder züchtet Kirschbäume, in Italien dagegen pflegt ihr Trauben und Oliven. In Kolumbien erntet ihr schließlich Kaffee oder Hanf ab. Für jede Feldfrucht sind spezielle Erntegeräte nötig, die in originalgetreuer Form ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Vor allem finden sich hier osteuropäische Fabrikate.

Die eigentliche Tätigkeit ist identisch zum großen Vorbild: Ihr ackert, sät, bewässert, düngt und erntet. Was ein Landwirt eben so macht. Nebenbei versucht ihr euch an der Tierzucht. Herausforderungen sorgen außerdem für mehr Abwechslung. Dank diverser Szenarien wird optisch einige Abwechslung geboten. Allerdings hakt es noch an der Technik: Das Kantenflimmern nervt und die unscharfe Kulisse im Hintergrund ist nicht gerade ein Hingucker. Das kann sich aber noch bessern, bevor Pure Farming 2018 voraussichtlich am 13. März für PC, PS4 und Xbox One erscheint.

Neues zum Landwirtschafts-Simulator 2017

Klar, der Landwirtschafts-Simulator 17 erschien bereits 2016, erweist sich aber immer noch als Dauerbrenner im Genre. Schließlich sorgen aktuelle Zusatzinhalte sowie neue Umsetzungen für genug Arbeit am Bildschirm.

Für den Landwirtschafts-Simulator erscheinen immer wieder neue Add-Ons wie hier die Strohbergung.

Letzten November erschien bereits die PC-Erweiterung "Strohbergung" von Aerosoft, die eine neue Ressource einbringt. Stroh und Heu könnt ihr in Pellets umwandeln, die ihr in einer neuen Halle einlagert, an eure Tiere verfüttert oder verkauft. Im März 2018 folgt das offizielle "Add-On 2" für die PC-Fassung, das neue Feldgeräte zur Verfügung stellt. 38 Vehikel von zehn Herstellern wie Kuhn, Ropa und Big Bud warten auf ihren Einsatz. Schade, dass es keine neuen Szenarien oder Mechaniken gibt.

Der Landwirtschafts-Simulator beschreitet außerdem seinen Weg auf neue Systeme. Im November 2017 erschien bereits eine grafisch leicht abgespeckte Version für Nintendo Switch. Ebenfalls mobil seid ihr mit dem deutlich simpler gehaltenen Landwirtschafts-Simulator 18, der ebenso im vergangenen Jahr für Nintendo 3DS, PlayStation Vita sowie mobile Geräte (Android, iOS) erschien. Von einer komplett neuen Version (sprich: einer 2019er Edition) ist aktuell aber noch nichts zu sehen.