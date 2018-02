Wenn ihr an die Serien denkt, die eure Kindheit und Jugend geprägt haben, kommen euch vermutlich vor allem Cartoons in den Sinn. Zu den meisten von ihnen existieren Videospiele, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Wir zeigen euch die kultigsten Zeichentrickserien und deren Videospieladaptionen.

Schaut ihr heute noch Cartoons? Wenn ihr das tut, schaltet ihr in der Regel wahrscheinlich einen Streaming-Dienst ein, scrollt kurz und zieht euch die erste Staffel von irgendetwas rein, das in den Empfehlungen zu sehen ist. Seid ihr älteren Semesters, erinnert ihr euch sicher noch an eine Zeit, in der das nicht so einfach war: Als Kinder oder Jugendliche wart ihr von Sendezeiten im Fernsehen abhängig und der Wert jeder einzelnen Zeichentrickserie umso höher.

Da habt ihr voller Vorfreude vor den Bildschirmen gelauert, um euren allerliebsten Lieblings-Cartoon zu glotzen. So wie das Intro losging, war es um euch geschehen. Doch was konntet ihr tun, wenn die Episode zu Ende ging? Einfach auf die nächste warten und in der Zwischenzeit verzichten? Glücklicherweise gab es digitale Alternativen: Die Lieblings-Cartoons in Videospielform!

Einige der ikonischen Zeichentrickserien aus der Kindheit heutiger Erwachsener und deren Videospieladaptionen haben wir für euch zusammengestellt. Vielleicht wusstet ihr nicht einmal, dass es diese gibt! Schaut euch unsere Bilderstrecke an und lasst euch überraschen:

Da werden bei einigen von euch sicher Kindheitserinnerungen wach. Welche der aufgeführten war früher eure liebste Zeichentrickserie? Sagt uns auch gern, welche eurer Meinung nach in der Liste fehlen, indem ihr einen Kommentar dalasst!