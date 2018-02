Ihr denkt nun vielleicht, dass das gar keine Frage sein kann, wie man einen Controller hält. Doch täuscht euch nicht: Controller werden auf die kuriosesten Weisen in den Griffeln gehalten. Eine Auswahl dieser Kuriositäten präsentieren wir euch in dieser Bilderstrecke. Zudem haben wir uns für jeden dieser Griffe einen neckischen Namen ausgedacht. Schreibt uns doch in die Kommentare, in welchem Griff ihr zockt.

Verratet uns doch mal in den Kommentaren, wie ihr eure Controller haltet. Gibt's da große Unterschiede oder seid ihr alle ziemliche "Normalos", die die Controller nicht auf eine merkwürdige Art und Weise halten. Schreibt es uns in die Kommentare.