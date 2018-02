Ekel, ein Gefühl, das ihr alle kennt. Eine Emotion, die tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Bestimmte Dinge - übler Geruch, Fäkalien, Spinnen - lassen Menschen seit Jahrhunderten die Flucht ergreifen. Wollt ihr jedoch ein Spiel zocken, ist Fluch nicht möglich. Werft ihr das Gamepad vor Ekel in die Ecke, werdet ihr das Spiel nie beenden. Also seid nun stark und macht euch mit uns auf eine Reise durch die ekeligsten Momente in Videospielen.

Welche Spiel ekelt euch so richtig krass? Haben wir eines dieser Spiele in der Bilderstrecke vergessen? Dann schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare - wir sid gespannt, was ihr widerlich findet.