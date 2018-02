Kürzlich hat ein Nutzer auf der Online-Kommunikationsplattform Reddit Details zu seinem Leben Preis gegeben und dabei verraten, dass das MMORPG World of Warcraft ihm das Leben gerettet hat.

Der "World of Warcraft"-Spieler Dawn212402 berichtet in einem Beitrag auf Reddit, dass er zu seiner Schulzeit mit der Krankheit Autismus-Spektrum-Störung (kurz ASS) diagnostiziert wurde. Einige der Symptome seien erst nach einem schrecklichen Vorfall aufgetreten, bei dem das Elternhaus aufgrund eines Brands in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seitdem sei beinahe jeder Tag wie ein Albtraum für ihn gewesen.

An der Schule vernahm er dann zum ersten Mal das Gespräch von anderen Mitschülern über das Spiel World of Warcraft. Die Faszination muss groß gewesen sein, denn gleich als er nachhause kam, setzte er seinen ersten Schtitt in die Welt von Warcraft.

"In diese Welt einzutauchen, ließ mich diese schrecklichen Dinge vergessen, die auf mir lasteten. Mein Leben und die Menschen, die ich im echten Leben hasste", teilt der Reddit-Nutzer mit, "Bis heute denke ich darüber nach, was passiert wäre, wenn ich nie auf World of Warcraft gestoßen wäre. Ich geriet in eine tiefe und verwirrende Depression, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte, und das Spiel half mir wirklich dabei, diese Krise zu überstehen".

Heute ist Dawn212402 Familienvater und auch sein Sohn spielt World of Warcraft: "Ich kann Blizzard nicht genug für dieses Geschenk des Glücks danken, das mir gegeben wurde und nun auch meinen Sohn glücklich macht".