Wer professionell spielen möchte, der muss sich auch wie ein Profi benehmen. Dies musste nun der Streamer und Fortnite-Profi Jordan "Scubby" Selleck feststellen, der innerhalb weniger Stunden von seinem Team gefeuert wurde. Grund dafür ist, dass er in einem Livestream die Äußerung getätigt hat, dass er suizidale Menschen zum Selbstmord auffordern würde.

Laut eines Berichts von Kotaku habe Selleck, so ein mittlerweile gelöschter Twitch-Clip, zu Worte gegeben, dass, wenn er jemanden kennen würde, der Selbstmord begehen wollen würde, er ihn auffordern würde, "es zu tun". Danach würde er kein Wort mehr mit dieser Person wechseln wollen. Im gleichen Atemzug habe er außerdem wiederholt Angstzustände als "fake" deklariert.

Äußerungen, die Konsequenzen haben. Die HavoK Esports, das Team von Selleck, hat sich mit sofortiger Wirkung vom Spieler getrennt, wie es in einem Twitter-Beitrag heißt:

We believe in working with our players and streamers to strive towards becoming the best versions of themselves, however we have made the decision to part ways with Scubby.



We ask the community to help others when they can, and make an impact by supporting groups such as @HYSHO