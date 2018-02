Wir hatten euch auf Facebook gefragt, bei welchen Wörtern ihr schlagartig das Interesse an einem Spiel verliert. Eure Antworten haben uns nicht überrascht, decken sie sich doch teilweise mit den Ansichten innerhalb der Redaktion. Andere Aspekte waren neu für uns - aber verständlich. Hier sind die Begriffe, die unsere Community, also euch, am meisten nerven und ein Spiel uninteressant werden lassen.

Fällt euch noch ein anderer Begriff ein, den ihr beispielsweise als einen Steam-Tag kennt, er euer Interesse auslöscht? Ihr müsst ihn nur lesen und schon habt ihr keinen Bock mehr auf das Spiel? Dann schreibt ihn uns doch mal mit einer Erklärung zusammen in die Kommentare.