Da hatten ein paar Nuklearwissenschaftler in der russischen Stadt Sarov wohl eine zündende Idee. Statt sich mit ihrem Aufgabengebiet zu beschäftigen, versuchten sie Bitcoins zu minen - und zwar mithilfe des dortigen Supercomputers wie die öffentlich-rechtliche britische Rundfunkanstalt BBC berichtet. Der wird eigentlich für komplexe wissenschaftliche Berechnungen benötigt.

Nvidia-Grafikkarten sind knapp und daher teuer. Da kommen Kryptowährungen ins Spiel:

In einer geheimen Forschungseinrichtung in Sarov kam es zu einem Eklat. Russische Wissenschaftler missbrauchten den dortigen Supercomputer, um Bitcoins zu minen. Oder jedenfalls versuchten sie es. Denn viel minen konnten sie nicht. Wie üblich sind solche Supercomputer nicht ans Internet angeschlossen, um die Möglichkeit einzudämmen, dass in das System gehackt werden kann. Zum Minen von Bitcoins braucht ein Rechner jedoch Internetzugang.

Also haben sich die Wissenschaftler gedacht, dass sie ja einfach kurz mit dem Supercomputer online gehen könnten - ohne dass es jemandem auffällt. Doch sobald der Rechner am Netz war, wurde das Sicherheitsteam der Einrichtung informiert und die Forscher festgenommen.

Die haben nun Anzeigen an der Backe und müssen sich für ihr Verhalten verantworten. Welche Strafen auf solche kriminellen Aktionen steht, ist bislang nicht bekannt. Bei der Knappheit von Grafikkarten in Deutschland sollten PC-Affine nicht auf dumme Gedanken kommen, denn auch hier liegt ein Problem mit dem Mining von Kryptowährungen zugrunde.

Hat ihr euch auch schon mal Bitcoin-Mining versucht? Wenn ja, wie viel habt ihr dabei rausgeholt? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Aber denkt dran: Nutzt nur eure eigene Ausrüstung, sonst kann die Aktion nach hinten losgehen.