Kingdom Hearts 3: So lustig reagiert das Internet auf den neuen Trailer

Viele von euch waren wahrscheinlich noch Kinder, als ihr euch das erste Mal eine Fortsetzung von Kingdom Hearts 2 gewünscht habt. Lange war es still um den Nachfolger Kingdom Hearts 3. Zuletzt kündigte Square Enix im Juli 2017 Größere Gruppen und einen zweiten, spielbaren Protagonist an. Nun gibt es endlich ein neues Lebenszeichen - samt Reaktionen der Community

Ein Trailer, der eure Helden in mehreren Welten und einen Einblick in die beliebte Monster AG zeigt. Klar, dass nach 12 Jahren Wartezeit das Internet durchdreht. Die lustigsten Reaktionen haben wir für euch gesammelt.

People who didn't play Chain of Memories, Birth By Sleep and Dream Drop Distance trying to understand Kingdom Hearts 3's story. pic.twitter.com/ZWLVpNfORI — Masahiro Sakurai (@SmashBros_Nin) 11. Februar 2018

"Leute, die Chain of Memories, Birt by Sleep und Dream Drop Distance nicht gespielt haben und versuchen, die Geschichte von Kingdom Hearts 3 zu verstehen."

KINGDOM HEARTS 3 NOCH DIESES JAHR?!?!?! pic.twitter.com/IV5XiPZ2l7 — Cleo❄ (@ordinary_words) 10. Februar 2018

Kingdom Hearts 3 Final Boss (Spoilers). pic.twitter.com/TV5xl6EDFh — Mannheimer (@MattMannheimer) 10. Februar 2018

"Der Endgegner von Kingdom Hearts 3 (Spoiler)."

Everyone in America that stayed up for the KH3 trailer looking like pic.twitter.com/EqxK5ASHDd — NRG Nairo (@NairoMK) 10. Februar 2018

"Alle, die für den Trailer zu KH3 wach blieben sahen so aus."

Is Goofy just going to be pissed for the Entirety of Kingdom Hearts 3? pic.twitter.com/ZKSJLbxPwJ — Cynical (@thegamersjoint) 11. Februar 2018

"Wird Goofy die ganze Zeit angepisst sein?"

Just confirmed: lil uzi vert an unlockable character in kingdom hearts 3 pic.twitter.com/jH4aJ9A99q — ‘aggressively post-woke’ (@heavensentpapi) 2. Februar 2018

Den Rapper Lil Uzi Vert trefft ihr wohl auch im Spiel an.

My favorite part of the new Kingdom Hearts 3 trailer was when Daft Punk randomly showed up. pic.twitter.com/JwAOA0Wqnn — Tylor (@theSirToasty) 10. Februar 2018

Habt ihr die Musiker Daft Punk auch schon im Trailer entdeckt?

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von Kingdom Hearts 3 gibt es bisher noch nicht. Also heißt es abwarten und Tee trinken oder euch eure Zeit mit dieser Bilderstrecke über weitere Spiele, von denen das Veröffentlichungsdatum ebenfalls unbekannt ist, vertreiben