Ein Bild vom "Abused Games"-Twitter-Account

Auf Ebay könnt ihr ja bekanntermaßen ziemlich aufwandslos und günstig gebrauchte Spiele erwerben. Die Besitzer dieser Spiele verbringen oft Monate oder Jahre mit ihnen, bevor sie sich dazu entscheiden, ihnen ein neues Zuhause zu geben. Doch manche Spiele wurden so lange und von so vielen Menschen gespielt, dass der Zustand der Hüllen und Speicherkarten an ein Fossil aus dem Trias erinnert.

Während Super Mario Oddysey einen großen Erfolg erlebt, werden auf Ebay weiterhin Cartridges mit Super Mario 64 verscherbelt

Der Twitter-Nutzer Abused Games teilt alle paar Tage ein Spiel, das auf Ebay zum Kauf angeboten wird, aber zu viel Liebe ertragen musste. Die Spiele sind teils einfach abgenutzt, teils auch mit allerlei Gekrakel verziert, aber bieten ihren ganz eigenen Charm und zeugen von den zahllosen Stunden, die mit ihnen verbracht wurden.

Diese N64 Cartridge von Beetle Adventure Racing sieht so aus, als ob sie in ein Museum gehört.

Das amüsante sind dabei nicht nur die Bilder an sich, sondern auch die Kommentare der Nutzer und die Produktbeschreibungen. Die oben gezeigte Kopie von Beetle Adventure Racing für den N64 wird trocken betitelt mit: "Produktzustand: Akzeptabel".

Auch neuere Spiele werden angeboten, wenn die Hülle beispielsweise nicht mehr so ganz neu ist.

Unter einem Foto eines besonders geschändeten Quest 64 schreibt der Twitter-Nutzer Lynnitha: "Das hat es verdient." Das Spiel schien der Person wohl nicht gefallen zu haben.

Das hat es verdient.

Einige Spiele sind absolut nicht wieder zu erkennen und müssen mit einer Notiz betitelt werden.

Uns erinnern diese Bilder an eine Zeit, in der wir ein Spiel noch jahrelang jeden Tag gespielt und überall hin mitgenommen haben. An eine nostalgische Zeit, in der unsere Steam-Bibliothek noch nicht mit 300 Spielen gefüllt war, von denen wir bei der Hälfte nicht einmal mehr wissen woher wir sie haben. Also daher danke an Abused Games und an die vielen Gamer, die ihre geliebten und auch ihre misshandelten Spiele auf Ebay hochladen und so am Leben erhalten. Vielleicht habt ihr ja auch noch alte, liebgewonnene Spiele bei euch im Regal verstauben. Aber wer weiß: Eventuell bekommen die ja demnächst ein HD-Remake oder Remaster, das sich gewaschen hat.

Würdet ihr eines von diesen alten Spielen kaufen, selbst wenn sie so abgenutzt sind? Oder vielleicht versucht ihr lieber selbst euer Glück und bringt eure alten Lieblinge an den Mann.