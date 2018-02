Seid ihr schon fleißig dabei, euren Urlaub für die Gaming-Events des Jahres zu planen? Dann haltet euch auch die folgenden Tage auf jeden Fall frei! Wir zeigen euch, wo sich der Besuch für Gamer 2018 neben der gamescom lohnt.

Vom 21. bis 25. August 2018 findet in Köln ein weiteres Mal die gamescom statt. Vermutlich habt ihr ohnehin schon eure Tickets für Europas größte Spielemesse bestellt. Aber wart ihr schon mal auf der "Langen Nacht der Computerspiele" oder dem "A MAZE."-Festival? Wenn nicht, solltet ihr das vielleicht noch dieses Jahr ändern.

Denn auch weniger bekannte Veranstalter bereichern die Spielekultur in Deutschland jedes Jahr aufs Neue mit spannenden und interessanten Events. Wir zeigen euch heute, was in Deutschland abseits eines Messegiganten wie der gamescom im Gaming-Bereich los ist. Also zückt eure Kalender und Filzstifte, die folgenden Termine solltet ihr euch unbedingt fett markieren!

Die angegebenen Daten und Termine richten sich nach denen, die zum Zeitpunkt der Artikelerstellung offiziell bekannt sind. Die Angaben sind somit ohne Gewähr.

Die Lange Nacht der Computerspiele

Wann? 21. April 2018

Wo? HTWK Leipzig (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur)

Was? Einmal mehr werden in diesem Jahr die Räumlichkeiten der HTWK Leipzig für einen Tag (und eine Nacht) zum Spielplatz für Gamer umfunktioniert. Genauer gesagt für den Zeitraum von 14 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. Hier ist nicht nur Zugucken, sondern auch Mitmachen angesagt: Zur "Langen Nacht der Computerspiele" gibt es für Besucher neben LAN-Stationen mit PCs allerlei Retro-Spiele zum Ausprobieren. Wer seinen Horizont erweitern will, schaut sich Ausstellungen zu Spielemusik und Digitalkunst an oder lauscht einem der Fachvorträge. Die mannigfaltigen Angebote erstrecken sich über viele Etagen der Hochschule, bringt also genügend Zeit mit, um alles entdecken zu können! Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Zur Veranstaltungs-Homepage!

GermanDevDays

Wann? 23. bis 24. Mai 2018

Wo? Saalbau Gallus, Frankfurt am Main

Was? Seid ihr selbst Spieleentwickler? Oder möchtet ihr welche werden und wisst nicht so recht, wie und wo ihr damit anfangen sollt? Dann markiert euch die GermanDevDays im Kalender! Die zweitägige Veranstaltung ist die beste Gelegenheit, sich mit Kollegen und Kolleginnen aus der Branche auszutauschen und als Neulinge in dieselbe reinzuschnuppern. Neben Ausstellern aus der Branche erwarten euch zahlreiche Vorträge von Programmierern, die unter anderem Einblicke geben, wie sie es selbst geschafft haben, als Entwickler Fuß zu fassen.

Zur Veranstaltungs-Homepage!

Cosplayer auf der Role Play Convention.

Role Play Convention

Wann? 12. bis 13. Mai 2018

Wo? Messe Köln

Was? Etwas spezieller geht es auf der Role Play Convention zu. Wie der Name schon verrät, dreht sich die Veranstaltung vorrangig um das Genre der Rollenspiele. Und damit sind nicht ausschließlich Video-Rollenspiele gemeint. Denn auch LARP, also Live Action Role Play, steht hier ganz groß auf dem Programm. Ihr könnt eure Ohren aber zum Beispiel auch bei einer zünftigen Runde "Pen & Paper"-Rollenspiel von mittelalterlicher Musik verwöhnen lassen oder gleich auf dem Mittelaltermarkt flanieren gehen. Workshops, Präsentationen, Ausstellungen: Hier gibt es alles, was das Rollenspielerherz begehrt.

Zur Veranstaltungs-Homepage!