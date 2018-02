Firewatch ist sicherlich ein ganz besonderes Spiel. Es erzählt die Geschichte eines Mannes auf der Flucht. Vor dem Alltag, der kranken Frau, den eigenen Gedanken. In den Wäldern Neu-Englands findet er Zuflucht als Feuer-Bekämpfer. Einen Spieler hat Firewatch jedoch ganz besonders geprägt.

Schaut euch an, wie schön Firewatch ist

Auf Twitter erzählt der User Jack von seiner ziemlich herzerwärmenden Geschichte. Denn Firewatch hat sein Leben verändert.

1. Apparently this is the two-year anniversary of Firewatch, a video game made by the great people from @camposanto. It sounds dumb but the game honestly changed my life. I kinda want to talk about it, cause it’s pretty important to me at this point. — Jack (@ApertureAwesome) 10. Februar 2018

"Anscheinend ist der zweite Jahrestag von Firewatch, ein Videospiel, das von tollen Leuten gemacht wurde. Es mag dumm klingen, aber das Spiel hat wirklich mein Leben verändert. Ich möchte darüber reden, denn es ist mir ein wichtiges Thema."

Jack erzählt daraufhin in mehreren Tweets, inwiefern Firewatch sein Leben verändert hat. Die wichtigsten und interessantesten dieser Tweets zeigen wir euch gerne im Folgenden.

2. Okay, so here’s how it happened: In February 2016, I played Firewatch. I started and finished it in one day because I was fascinated by the story and world. One thing that really stuck with me were the fire towers, so I decided to do some research on them myself. — Jack (@ApertureAwesome) 10. Februar 2018

Im Februar 2016 habe Jack angefangen, Firewatch zu spielen. Das habe ihn so sehr fasziniert, dass er mehr über die Feuertürme erfahren wollte, die im Spiel vorkommen. Also entschied er sich dazu, mal zu recherchieren.

3. One thing led to another, and then I’m the youngest member of the Forest Fire Lookout Association (FFLA) that April. I started pouring more of my time into visiting fire lookouts and finding out their histories, and working with the FFLA to update records and whatnot. — Jack (@ApertureAwesome) 10. Februar 2018

Im April des gleichen Jahres wurde er das jüngste Mitglied der FFLA, einer Organisation für die Waldfeuer-Bekämpfung. Er habe immer mehr Zeit damit verbracht, verschiedene Feuertürme zu besuchen und Informationen für die FFLA zu sammeln.

5. Fast forward to this summer, the summer of 2017. At this point, I’d visited over 120 fire towers in the northeast, some as remote as Whitney Hill in Macwahoc Plantation, Maine, and some as suburban as the Traveler’s Tower Observatory Lookout in Hartford, Connecticut. — Jack (@ApertureAwesome) 10. Februar 2018

Bis zum Sommer 2017 habe er dann schon über 120 verschiedene dieser Feuertürme besucht. Zu seinen größten Errungenschaften zählt für ihn, dass er dafür gesorgt habe, dass ein Feuerturm vor dem Abriss gerettet wurde.

Ihr seht also, dass so ein Videospiel tatsächlich das Leben von Menschen verändern kann. Wir finden, dass das eine sehr schöne Geschichte ist. Ihr auch? Schriebt uns das doch in die Kommentare