Habt ihr wieder Lust und Laune euch unter die Krieger des Mittelalters in For Honor zu mischen? Der richtige Zeitpunkt könnte jedenfalls gekommen sein, denn die dedizierten Server lassen nicht mehr lange auf sich warten und zahlreiche Spieler nehmen Tag für Tag am Online-Gemetzel teil.

Die neue Season rückt näher

Wie die Webseite Comicbook berichtet, hat Ubisoft im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen verraten, dass For Honor über 7,5 Millionen registrierte Spieler aufzuweisen und über eine Million aktive virtuelle Krieger im Monat zu verzeichnen hat.

Dabei hatte es For Honor nicht immer leicht. Im März 2017 brach die Spieleranzahl auf Steam drastisch zusammen. Schuld dafür waren vermutlich vor allem die Serverausfälle, unter denen das Multiplayer-Spiel kurz zuvor zu leiden hatte. Außerdem sorgt die "Peer-to-Peer"-Connection seither für ein insgesamt eher bescheidenes Online-Erlebnis.

Doch damit soll bald Schluss sein! Season 5 rückt näher und damit auch die Erfüllung des Wunsches vieler Spieler auf dedizierte Server. Der starke Anstieg der Spielerzahlen könnte jedenfalls darauf zurückzuführen sein.

Dass vor allem der Multiplayer einiges zu bieten hat, könnt ihr im Test: For Honor und blutige Nahkämpfe - Ubisoft setzt auf die Online-Karte herausfinden.

For Honor wurde am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Werdet auch ihr euch als Samurai, Ritter oder Wikinger wieder in Getümmel begeben? Schreibt es doch in die Kommentare oder teilt es uns auf Facebook mit.