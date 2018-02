So ein Chicken Dinner nach einem wohlverdienten Sieg in Playerunknown's Battlegrounds ist schon was Tolles. Das war selbstverständlich auch das Ziel von r0b113 und seinem Freund, als sie eine übliche Runde PUBG spielten. Der Sieg der beiden ereignete sich allerdings äußerst merkwürdig, wie sie in einem Reddit-Beitrag berichten.

Nintendo und Battle Royale passen nicht zusammen? Oh, doch!

Zu Beginn ihres Videos, das r0b113 im Forum hochgeladen hat, sind die beiden Freunde dem Sieg nah. Ihnen fehlen nur noch zwei Gegner. Den ersten schalten die beiden mühelos aus großer Entfernung aus.

Noch ist unklar, wo sich der letzte Kontrahent befindet, der die beiden vom Sieg trennt. Bis sich eine unbekannte Stimme mit "Hey, Leute" meldet. Auf dem Boden der Karte finden die beiden einen nackten Spieler, der im Gras liegt und ihnen mitteilt, dass sie ihn ruhig töten können.

“You can go ahead and kill me. I don’t care” ("Ihr könnt mich ruhig töten. Es interessiert mich nicht")

Der - fast - nackte Mann war so begeistert, dass er es so weit gebracht hat, dass er sich schlussendlich selbst umbrachte, indem er durch die Wand lief. "Winner Winner Chicken Dinner!" hieß es dann für die r0b113 und seinen Mitspieler. Ein echt ungewöhnlicher Sieg.

Ihren Sieg haben die beiden sich wohl trotz ihrer ungewöhnlichen Begegnung verdient. Der spärlich bekleidete Mann allerdings auch. Hattet ihr auch schon bizarre Begegnungen in PUBG?