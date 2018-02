Wer von euch zockt noch Star Wars Battlefront 2? Falls euch der ganze Skandal um die Lootboxen und Mikrotransaktionen kalt gelassen hat und ihr euch in Battlefront 2 tummelt, dann könnt ihr euch nun das Spiel schöner basteln - anders gesagt: Holt euch Buzz Lightyear ins Spiel.

Japp, den Helden aus Toy Story könnt ihr euch über die Modifikation von FruitByTheFett in Star Wars Battlefront 2 holen und auf Jedi- oder wahlweise Sith-Jagd gehen. Wie das Aussieht? Schaut euch einfach das Video an:

Habt ihr jetzt auch Bock, die Mod zu installieren? Vielleicht kommt ja demnächst auch noch eine neue Mod mit dem Toddyhancer raus, wie schon für den ersten Teil. Der hatte unglaubliche Grafikpracht eingebaut:

Was sind eure Lieblingsmods? Egal für welches Spiel - schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Also, wenn es nach uns geht, dann basteln wir gerne ertsmal sechs Stunden an Skyrim rum, bevor wir das Abenteuer beginnen.