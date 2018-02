Wenn ihr ein Online-Spiel spielt, trefft ihr auf ganz verschiedene Menschen. Da sind die, die euch um jeden Preis töten wollen und am liebsten vom ganzen Server gefürchtet werden. Dann gibt es aber auch die, die lieber mit ihren Freunden in einem Klan spielen und den ganzen Tag zusammen Quests abschließen und rumalbern. Wieder andere wollen den höchsten Rang erreichen oder alle Trophäen sammeln. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Möchtet ihr die ganze karte erkunden? Wollt ihr gefürchtet oder geliebt werden und wie wichtig sind euch Achievements? Findet es raus, mit diesem, am Bartle-Test angelehnten Quiz:

Und? Welcher Spiel-Typ kam bei euch raus und stimmt ihr dem Ergebnis zu? Natürlich liegt das Ergebnis auch an den Spielen, die ihr spielt und ihr dürft nicht vergessen, dass ihr niemals zu 100% ein Spiel-Typ seid.