(Bildquelle: angfa-store.jp)

Wer sehr viel spielt, der muss ab und an auch mal unter die Dusche: So oder so ähnlich ist eventuell das Motto der folgenden Kooperation. In Japan gibt es demnächst ein Spielebundle bestehend aus dem Online-Rollenspiel Phantasy Star Online 2 und Shampoo zu erwerben. Wie passt das denn zusammen?

Das Spiel sagt euch nichts? Hier erfahrt ihr mehr:

Eine gute Frage, auf die es zumindest keine so richtige Antwort gibt. Fakt ist aber, dass das ungewöhnliche Paket schon bald in Japan zum Verkauf angeboten wird. Für 7.800 Yen (etwa 59 Euro) erhalten Käufer ein Exemplar von Phantasy Star Online 2 und dazu ein Shampoo und einen Conditioner der Firma Scalp D. Schließlich benötigen auch Videospieler eine reine Kopfhaut.

Zusätzlich gibt es außerdem Gutscheincodes für entsprechende Outfits im Spiel und für eine Lobby-Animation, bei der sich der Charakter die Haare wäscht. In einer Werbung hat sogar der "Phantasy Star Online 2"-Produzent Satoshi Sakai einen Auftritt und empfiehlt das Shampoo.

Das fällt dann wohl schlicht in die Kategorie "Japan und verrückte Werbedeals". In der Vergangenheit hat es das unter anderem bei Final Fantasy 15 und den in Japan beliebten "Cup Noodles" gegeben.

Manchmal sind jedoch nicht nur die Werbungen in Japan ein wenig merkwürdig. Einige Hersteller haben sogar eigene Spiele, um ihre Produkte zu bewerben. Die verrücktesten seht ihr hier.