Da schreien sie alle - oder schauen zumindest ganz erschrocken und bedröppelt. Youtuber spielen gerne Horrorspiele und streamen ich dabei. Denn vor allem bei Jumpscares die meist unkontrollierten Ausbrüche sind genau das, was viele Zuschauer sehen wollen. Ein Erschauern mit dem gleichzeitigen Bewusstsein, nur Zuschauer zu sein. Nicht in Gefahr zu sein und doch teilhaben zu können. Und wie sich diese Youtuber dann auch erschrecken. Dann löst sich Angst und Schreck in Lachen und Wohlgefallen auf. Die besten Schockmomente von Youtubern findet ihr nun hier zusammengestellt. Viel Spaß!

Erzählt mal, habt ihr euch auch schon mal so richtig erschreckt? Und wenn ja, gibt's dann vielleicht sogar ein Video davon? Erzählt es und doch einfach und schreibt es uns in die Kommentare.