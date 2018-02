Am 20. Februar soll das mysteriöse Abenteuer MonteCrypto - The Bitcoin Enigma auf Steam erscheinen und könnte euch unter Umständen mit einem echten Bitcoin belohnen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch nicht ganz einfach: Ihr müsst das Spiel als weltweit Erster durchspielen.

In MonteCrypto - The Bitcoin Enigma betretet ihr ein Labyrinth, dass aus 24 unterschiedlichen Rätseln besteht. Obwohl ihr das Abenteuer alleine bestreiten müsst, könnt ihr Hinweise für andere Spieler hinterlassen. Ob diese Tipps der Wahrheit entsprechen oder eure Gegenspieler auf eine falsche Fährte locken sollen, bleibt euch überlassen. Der Clou: Jeder andere Spieler ist natürlich auch in der Lage Hinweise zu hinterlassen, die euch beim Lösen der Rätsel möglicherweise weiterhelfen könnten.

Wenn ihr es schafft alle 24 Rätsel als Erster zu lösen, erhaltet ihr als Belohnung einen Bitcoin. Der Wert eines einzelnen Bitcoins liegt derzeit bei etwa 7.800 Euro. Kein schlechter Deal, vor allem, da MonteCrypto - The Bitcoin Enigma zur Veröffentlichung nur etwa 2 Euro kosten soll.

Solltet ihr die Kryptowährung tatsächlich einsacken und für neue Spiele auf Steam investieren wollen, gibt es leider schlechte Neuigkeiten, denn Valve hat Bitcoins als Zahlungsmittel auf Steam gestrichen.

Stattdessen könntet ihr das Geld zum Beispiel nutzen, um euch diesen PC für ungefähr 3.500 Euro selbst zusammenstellen, der auch für die Zukunft genug Leistung für jedes Videospiel bereithält.