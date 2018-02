Wer schon einmal ein Pokémon-Spiel gespielt hat, der weiß, wie wichtig es ist, seine Pokémon zu entwickeln. In den meisten Fällen passiert das ganz automatisch, wenn euer Pokémon ein bestimmtes Level erreicht. Einige entwickeln sich auch, wenn ihr sie mit Freunden tauscht oder wenn ihr ihnen einen Gegenstand, wie einen Entwicklungsstein, zum Tragen gebt. Doch es gibt einige Ausnahmen, die sich nur unter sehr spezifischen, einzigartigen Bedingungen entwickeln. Wir zeigen euch die verrücktesten Wege, auf die sich eure Begleiter entwickeln können. Selbst für unsere Hardcore-"Pokémon-Experten" in der Redaktion waren da noch Überraschungen dabei.

habt ihr die alle schon gekannt? Wahrscheinlich nicht und deswegen schnappt ihr euch am besten sofort den naheliegendsten 3DS und fangt an, all eure lästigen Problemfälle zu entwickeln, damit der Pokédex endlich voll wird.