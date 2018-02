Millennials aufgepasst, es wird kurios! In früher Vorzeit haben Gamer manchmal Merkwürdiges gemacht, um zocken zu können. Mal war es echte Knochenarbeit, mal einfach nur Unsinn. Vielleicht erkennen sich ältere Spieler unter euch wieder, die jüngeren Leser seien gewarnt: Es könnte seltsam für euch werden.

Einen Hund habt ihr vielleicht schon mal chippen lassen. Aber wie sieht es mit einer Konsole aus? Oder habt ihr jemals die Nachbarschaft verzweifelt nach Speicherplatz durchsucht? Wenn nicht, dann seid ihr sicher zu jung, um diese Praktiken des Videospielens erlebt zu haben.

Vieles von dem was ihr lesen werdet, war vor einiger Zeit vollkommen normal. Manchmal ließ der Fortschritt einfach keine andere Wahl. Verurteilt die älteren Spieler bitte nicht, selbst wenn es noch so absonderlich wirkt. Sie konnten einfach nicht anders!

Habt ihr diese Dinge selbst früher getan und erkennt das Verhalten aus eurer Spielervergangenheit wieder? Oder seid ihr gänzlich schockiert darüber, was Spieler früher so getrieben haben? Sagt es uns in den Kommentaren!