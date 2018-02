Ein Gamer hatte nun wirklich Glück im Unglück. Denn mit seiner Nintendo Switch hat er entdeckt, dass ein Tumor in ihm schlummert. Der Reddit-User Chris schildert das Ganze auf der beliebten Plattform. Direkt zum Launch der Nintendo Switch hat er sich eine der Konsolen gesichert und The Legend of Zelda: Breath of the Wild dazu gekauft. Als dann später noch Mario Kart 8 Deluxe hinzukam, musste er jedoch etwas feststellen.

Denn jedes Mal, wenn er mit dem Kart eine Münze einsammelte und der Joy-Con der Nintendo Switch vibrierte, hatte er einen stechenden Schmerz in der Hand. Dieser wurde so nervig, dass er den Arcade-Racer liegen ließ und sich anderen Spielen widmete. Doch als seine Freunde nach einigen Wochen für eine Partie Mario Kart 8 vorbeikamen, war der Schmerz zurück und schlimmer als je zuvor. Eine Untersuchung beim Arzt stellte heraus, dass Chris einen Tumor in seiner Handfläche hat, der auf die Vibration der Controller reagiert hat.

Doch glücklicherweise handelt es sich bei dem Fremdkörper um gutartigen Tumor, der mit einer OP entfernt werden kann. Danach ist die Chance gering, dass Chris weiter wegen Krebs behandelt werden muss. Hätte er sich die Nintendo Switch nicht gekauft, wären vielleicht noch weitere Monate vergangen, bis er den Tumor in seiner Hand entdeckt hätte.