Cartman hat es einst vorgemacht, nun hat es der Spieler IanXplosion in die Tat umgesetzt. Innerhalb von World of Warcraft hat er das ehemalige Maximal-Level von 60 nur durch das Töten von Wildschweinen erreicht. Eine Anspielung auf die "South Park"-Folge Make Love, Not Warcraft.

In der US-Animationsserie spielen die vier bekannten Kinder das Online-Rollenspiel und sind genervt von einem viel zu mächtigen Gegenspieler. Die Lösung? Im Startgebiet der Menschen ausschließlich mit dem Erledigen der hiesigen Wildschweine Level 60 erreichen. IanXplosion hat es nun den Jungs aufgrund einer verlorenen Wette nachgemacht.

Er hat zuvor gewettet, dass der "World of Warcraft"-Patch 7.3.5. nicht am 16. Januar erscheint. Sollte das doch passieren, wird er die Levelerfahrung aus South Park nachstellen. So ist es dann gekommen: Blizzard hat das Update an jenem Tag veröffentlicht und für IanXplosion bedeutete es, die Wettschulden einzulösen.

Am 17. Februar hat er sein Ziel erreicht und mit dem letzten Wildschwein Level 60 erreicht. Die Erleichterung nach dem Abschluss dieser ungewöhnlichen Aufgabe ist dem Spieler mehr als deutlich anzusehen:

Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es allerdings. Im Laufe der Zeit hat es vereinzelnt Gegner erwischt, die in der Regel nicht grunzen. Jedoch ist dies lediglich in Ausnahmefällen und ohne Absicht passiert.

Somit kann sich IanExplosion nun zu Cartman, Stan, Kyle und Kenny gesellen und sich als Wildschwein-Experte in World of Warcraft bezeichnen lassen. Zudem sind seine Wettschulden damit definitiv beglichen.