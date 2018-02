Was hat das "Dragon Ball"-Universum mit dem beliebten, gelben Schwamm Spongebob Schwammkopf gemeinsam? Genau, gar nichts! Seid ihr jedoch Fans von Spongebob Schwammkopf, oder besser noch, von seinem besten Freund, Patrick Star, dann dürfte diese Mod euer Interesse erwecken.

Richtig gelesen! Eine Mod macht es möglich, dass Patrick Star mit den kräftigen Kämpfern von Dragon Ball FigherZ mitmischen darf. Die Mod ersetzt den pinken Vielfraß Majin Buu durch den ebenso pinken Seestern von Bikini Bottom. Das Kampfset wird komplett übernommen und auch die Kampfschreie, die Majin Buu während seiner Kombos von sich gibt bleiben unverändert.

(Quelle: FighterZ Mods)

Dennoch wirkt es herrlich abstrus Spongebobs besten Freund dabei zu beobachten, wie er sich mit Son Goku oder anderen altbekannten "Dragon Ball"-Veteranen ins Kampfgetümmel stürzt. Und das gerade das Kampfsystem von Majin Buu für Patrick Star herhalten muss, liegt doch auf der Hand. Denn wer, wenn nicht Patrick Star, würde seine Gegner in ein Plätzchen verwandeln, um sie anschließend verschlingen?

Die Mod findet ihr auf der Webseite FighterZ Mods und wiegt nicht mehr als fast zwei Megabyte. Warum der Modder gerade den Seestern als "Dragon Ball FighterZ"-Charakter ins Spiel integrierte, ist übrigens selbst ihm schleierhaft: "Ich weiß nicht einmal, warum ich so etwas mache".

Wenn ihr stattdessen auf richtigen Kämpfer-Nachschub hofft, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Dragon Ball FighterZ bekommt nämlich DLC-Verstärkung.

Seit dem 26. Januar 2018 erwarten euch in Dragon Ball FighterZ gnadenlose Prügelduelle für PC, PS4 und Xbox One. Mehr zum gelungenen Prügel-Spiel erfahrt ihr in der Bilderstrecke.