Klar. Den größten Platz in eurem Herzen und in euren Erinnerungen nehmen meistens die Helden ein. Doch es gibt Spiele, deren Bösewichte mindestens genauso interessant sind und die ihr so schnell auch nicht vergesst. Testet euer Wissen und euer Gedächtnis. Könnt ihr folgende Bösewichte ihren Spielen zuordnen?

Und? Wie gut ist euer Gaming-Wissen und euer Gedächtnis? Es gibt manchmal einfach Bösewichte, die einem aufgrund ihres interessanten Charakter oder ihrer Stärke im Gedächtnis bleiben.