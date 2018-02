(Bildquelle: Youtube, Engadget)

Rocket League trifft auf Hot Wheels: Nachdem es die Spielzeug-Autos schon vor einiger Zeit in das Videospiel geschafft haben, wird nun der umgekehrte Weg eingeschlagen. Hersteller Mattel hat nämlich auf der Messe Toy Fair kurzerhand das "Hot Wheels Rocket League RC Rivals"-Set angekündigt.

Kennt ihr schon den "Fast & Furios"-DLC?

Im Grunde, so berichtet Engadget, handelt es sich bei dem Set um einen Nachbau der klassischen "Rocket League"-Arena. Gespielt wird mit dem Tablet oder dem Smartphone, denn die beiden beigelegten Fahrzeuge Octane und Dominus werden via Bluetooth kontrolliert. Anschließend geht es wie in Rocket League darum, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Mithilfe von Infrarot wird festgestellt, ob ein Punkt erzielt wurde oder nicht. Wie in einem echten Stadion wird außerdem der aktuelle Spielstand auf einer LCD-Tafel angezeigt.

Dank einstellbarer Schwierigkeitsgrade soll sich das "Hot Wheels Rocket League RC Rivals"-Set auch für Familien mit kleineren Kindern eignen. Günstig wird es aber definitiv nicht: In den USA soll die Umsetzung 180 Dollar, umgerechnet etwa 145 Euro, kosten.

Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Hersteller Mattel plant jedoch mit einer Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2018. Ob das Set dann auch schon in Europa erscheint, ist unklar.

Rocket League setzt 2018 den gewohnten Weg fort: Das Spiel wird mit Updates und neuen Fahrzeugen stetig erweitert. Das Team von Psyonix will jedoch die Marke auch außerhalb des Videospielkosmos beständig vergrößern.