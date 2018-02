Wir wollen es wissen: Welche Konsolen besitzt ihr?

Wir schreiben das Jahr 2018 und es sind in den letzten Jahren unzählige Konsolen erschienen. Wii, Sega Master System, SNES, Atari ... wir wollen von euch wissen, welche Konsolen stehen bei euch daheim rum?

Die Prozentzahl der einzelnen Konsolen geben an, wie viele Leute auch diese Konsole haben. Ist die Zahl also größer, haben mehr Leute die Konsole. Am Ende seht ihr dann noch, inwieweit ihr mit allen anderen Teilnehmern übereinstimmt. Viel Spaß!

Fehlt euch in der Umfrage irgendeine Konsole, die ihr daheim rumstehen habt, die aber hier nicht vorkommt? Dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare und wir fügen sie noch hinzu.