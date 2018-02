In China feiern die Bewohner in diesem Jahr das Jahr des Hundes und das lässt sich Microsoft auf der Xbox One nicht entgehen. In Zusammenarbeit mit Roberto Negrini aus der TV-Sendung "Furry, Fierce, And Fabulous" rückt der US-Konzern ein paar Cosplay-Hunde in den Mittelpunkt.

(Quelle: Youtube, Xbox)

Negrini, seines Zeichen Hundemode-Designer, hat zusammen mit Microsoft passende und recht detaillierte Cosplay-Kostüme für die Hunde entworfen, die selbst so manch anderem Cosplay-Kostüm Konkurrenz machen. Die treuen Vierbeiner schlüpfen unter anderem in Rollen aus Halo (Master Chihuahua), Gears of War (Mutt-cus Fenix) oder auch Playerunknown's Battlegrounds (PUG-G).

Laut Microsoft wurde "das Charakter-Outfit eines jedes Hundes mit handwerklichem Geschick, Sorgfalt und einer Leidenschaft für die Spiele, die sie repräsentieren, erstellt." Davon selbst könnt ihr euch in der folgenden Bilderstrecke überzeugen:

Eine durchaus beeindruckende Arbeit, bei denen sich die Hunde definitiv sehen lassen können. Auf so manche Frage hin, ob auch Katzen in den Kostümen so gut aussehen würden, gibt es derweil noch keine Antwort.