Einst beliebt, dann gebannt: Der frühere Streaming-Star James "Phantoml0rd" Varga verklagt die Plattform Twitch.tv. Grund dafür ist der laut seiner Ansicht nach ungerechtfertigte Bann in Folge des "Counter Strike - Global Offensive"-Glücksspiel-Skandals.

Bis zum Sommer 2016 war in der Welt von Phantoml0rd noch alles in Ordnung. Auf Twitch.tv hat er zu den beliebtesten und erfolgreichsten Streamern gehört, der regelmäßig mehrere tausend Zuschauer vor den Bildschirm locken konnte. Neben League of Legends hat er auch oft Counter-Strike - Global Offensive gespielt und an Glücksspielen rund um den Valve-Shooter teilgenommen.

Das Problem? Laut mehreren angeblichen Chatlogs soll er an der Webseite, auf die er das Glücksspiel betrieben hat, beteiligt gewesen sein und sogar vorab Gewinnchancen erfahren haben. Kurz darauf wird der Stream von Phantoml0rd gebannt und der Streamer verschwindet vorerst. Mittlerweile ist er auf Youtube aktiv.

Vergessen hat er Twitch aber nicht, sondern hat nun eine Klage gegen die Plattform und den Mutterkonzern Amazon eingereicht, wie der Twitter-Nutzer CLG Lazarus offenlegt:

Found the Phantoml0rd v. Twitch complaint thanks to this. It's expired, but I uploaded it to dropbox, avalaible here:https://t.co/Aol8LOBsLC https://t.co/91zq2Fl81D