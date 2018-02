Schon im Oktober des letzten Jahres ist Assassin's Creed - Origins erschienen. Doch gerade heute habt ihr einen gewichtigen Grund, das Spiel nochmal anzuwerfen. Denn es ist ein sehr spannender, kostenloser Modus erschienen.

Ab heute, den 20. Februar, steht euch die Discovery Tour zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Modus, den ihr euch kostenlos herunterladen könnt, wenn ihr das Hauptspiel besitzt. PC-Spieler können sich den Modus jedoch auch für 20 Euro herunterladen, wenn sie Assassin's Creed - Origins nicht besitzen.

In der Discovery Tour werden alle Gegner und Herausforderungen aus dem Spiel entfernt. Dafür könnt ihr die offene Spielwelt dann ohne Einschränkungen und Gefahren erkunden. Zudem stehen euch 75 verschiedene Touren zur Verfügung, in denen ihr einzelne Aspekte der Geschichte Ägyptens kennenlernen könnt.

Wir haben die Discovery Tour schon gespielt und berichten euch in einer Kolumne, wie sich Assassin's Creed - Origins ohne Gegner so anfühlt. Darüber hinaus haben wir in einem Special erklärt, wie das funktioniert: Geschichte und Videospiele.

In vielen Videospielen stehen euch immer wieder Erweiterungen in Form von DLCs oder Season Passes zur Verfügung. Doch längst nicht alle sind so interessant wie die Discovery Tour von Assassin's Creed - Origins.