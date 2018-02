Geralts überaus männlicher Körper räkelt sich. Ein paar Tropfen rinnen seinen Solar Plexus herunter. Seine Bauchmuskeln glänzen - zum Anbeißen. Man hat den heißen Dampf richtig vor Augen - die Entspannung die er genießt. Doch was hier für so heiße Worte herhält, ist nicht die berühmt, berüchtigte Szene aus dem Spiel. Nein, was sich hier uns vor Augen entfaltet, ist die klassische Badewannenszene mit Geralt als Statue. Polygon hat ein paar Aufnahmen in Netz gestellt:

Die Statue ist von Dark Horses und kann schon demnächst bei euch im Zimmer stehen.

Die Aufnahmen stammen von der New York Toy Fair - doch bislang ist noch nicht bekannt, wann die Statue genau erscheinen wird. Wer sich die heiße Figur also ins Zimmer stellen will, muss sich wohl noch ein wenig gedulden.