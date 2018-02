In Rollenspielen gehören sie fest dazu: Rüstungen, die euren Charakter vor Schaden schützen sollen. Zumindest in der Theorie, denn oftmals kommt es vor, dass die Bekleidung eventuell in der Praxis gar nicht diesen Zweck erfüllen könnte - weibliche Charaktere können davon ein Lied singen. PC Gamer hat sich aus diesem Grund mit einem echten Schmied zusammengesetzt und ein paar richtig schlimme Rüstungsdesigns beurteilt.

Ein Beispiel für hundert verschiedene Rüstungsdesigns: World of Warcraft.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage nach dem praktischen Nutzen. Bei einem Ketten-Bikini klärt sich das in der Regel von selbst, aber es gibt auch Rüstungen, die auf dem ersten Blick sehr schützend wirken. Im realen Leben würden sie hingegen zum genauen Gegenteil führen.

Arthas, so wie er in World of Warcraft - Wrath of the Lichking aufgetreten ist.

Das betrifft zum Beispiel die imposante Rüstung von Arthas aus World of Warcraft - Wrath of the Lichking. Der Endgegner der Erweiterung wirkt damit zwar unfassbar gefährlich, aber auch nur in dieser Fantasy-Welt. Craig Johnson, der seit 25 Jahren als Schmied tätig ist, sieht das eher so:

"Du würdest dich wahrscheinlich selbst umbringen, wenn du es trägst und dir in die Quere kommen."

Was bei dieser Rüstung wohl nur alles falsch gelaufen ist?

Ein ebenfalls oft genutztes Design sind Hörner an Helmen, wie etwa bei Lady Von Buckethead aus Enclave. Die Rüstung hat schon sehr offensichtliche Probleme, aber vor allem die sich an der Seite befindlichen und langgezogenen Hörner würden im Kampf nur dem Feind Vorteile bieten:

"Vorsprünge wie die seitlichen Hörner, das sind riesige Hebel auf der Seite ihres Kopfes, die sie Ihrem Gegner zum Greifen oder zum Schlagen mit der Waffe zur Verfügung stellt und zu einem Schleudertrauma, wenn nicht gar zu einem gebrochenen Genick führen."

Die Farbgestaltung ist ziemlich ... interessant.

Nicht nur Fantasy-Spiele sind von fragwürdigen Rüstungen durchzogen. Auch im Weltall kommt es vor, dass Charaktere in Anzüge gesteckt werden, die eigentlich eher unpraktisch sind. Dazu gehört Ashley Williams aus dem ersten Mass Effect, bei der nicht nur die Farbe eine interessante Wahl ist:

"Ich glaube, dass es ein wenig schwierig werden könnte, sich in diesem Anzug zu bewegen, weil man mit dem Torso angesichts der hohen Beinkomponenten nicht viel Bewegung ausüben kann. Diese müssen wahrscheinlich herunterkommen, um tatsächlich funktionsfähig zu sein."

Noch mehr spannende Urteile zu Rüstungen in Videospielen erhaltet ihr im ausführlichen Artikel der englischsprachigen Kollegen von PC Gamer.

Noch mehr unsinnige Rüstungen, die besonders oft bei Frauen zum Einsatz kommen, stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. Ein kleiner Tipp: Viel nackte Haut zu zeigen, hilft bei einem Schwertreffer nur geringfügig.