Das war eure Kindheit, wenn ihr in den 2000er geboren wurdet

Das Internet wird populärer, Handys entwickeln sich, Fantasyfilme erleben einen Boom und die Welt wird von politischen Ereignissen in den Bann gezogen: Das Jahr 2000 war der Beginn einer neuen Ära. Eines neuen Millenniums. Und mit ihm kamen die Millennials, die erste Generation von Kindern, die "Digital Natives" (englisch: Digital-Einheimische) waren. Wer von euch Ende der 90er oder in den frühen 2000er geboren wurde, wird sicher einige schöne Erinnerungen an seine Kindheit in dieser Zeit haben. Wenn ihr in dieser Zeit Videospiele gespielt habt, dann erinnert ihr euch sicher an die folgenden kleinen Stückchen Nostalgie, die wir euch hiermit servieren:

Na, habt ihr euch an alle Bilder aus unserer Bilderstrecke erinnert oder sah eure Kindheit doch ganz anders aus? Erzählt uns doch einmal davon wie eure Jugend in den 2000er Jahren so ausgesehen hat.