Ein Duell der anderen Art: Der bekannte Twitch-Streamer ChocoTaco stürzt sich in eine Runde Playerunknown's Battlegrounds und versucht das begehrte Chicken Dinner zu gewinnen. Lediglich nur noch ein Gegner steht ihm im Wege und dieser entpuppt sich als Fan seines Streams. Statt aufeinander zu schießen, kommt es zu einem kuriosen Pfannen-Rauch-Duell:

Zuerst will ChocoTaco den für ihn letzten Gegner erschießen, aber trifft diesen nicht. Nach dem dritten Fehlschuss stellt er fest, dass sein Kontrahent nur eine Pfanne in der Hand hält - normalerweise der Aufruf zu einem klassischen Pfannen-Duell. Auf Nachfrage von Chocotaco stellt sich der andere Spieler als Fan heraus, der tatsächlich gerne den Pfannenkampf in Angriff nehmen würde.

Dieses Video zu Playerunknown's Battlegrounds schon gesehen?

Das Problem? ChocoTaco selbst hat im Laufe des Spiels keine Pfanne gefunden, aber das Schicksal meint es gut mit ihm. In der Leiche eines anderen Feindes lässt sich doch noch die ungewöhnliche Nahkampfwaffe finden. Dabei kommt dem Streamer eine weitere Idee: Er wirft fünf Rauchgranaten ab, um den Kampf spannender zu gestalten.

Schlussendlich kann sich ChocoTaco relativ knapp in diesem durchaus bemerkenswerten Fan-Treffen durchsetzen.

Eine Begegnung, die der Fan und wahrscheinlich auch der Streamer nicht so schnell vergessen wird. Habt ihr auch schon einmal ein solches Ende in einem "Battle Royale"-Spiel erlebt?