Die künstliche Intelligenz gehört immer mehr zum Alltag dazu und soll gewisse Dinge erleichtern. In Zukunft könnte sie sogar Videospiele problemlos durchspielen. An einen Versuch wagt sich schon jetzt der Modder Kaze Emanuar, der gleich drei verschiedene KI-Testläufe in Super Mario 64 an den Start schickt.

Emanuar ist kein Neuling in der "Super Mario 64"-Szene. Schon zuvor hat er unter anderem einen Mehrspieler-Modus für den Nintendo-Klassiker entwickelt, welcher allerdings auf den Widerstand vom japanischen Unternehmen getroffen ist.

Sein jüngstes Projekt ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Er versucht einer künstlichen Intelligenz beizubringen, wie sie Super Mario 64 spielt. Allerdings gibt es dabei noch einige Probleme, wie Emanuar in einem Gespräch mit Kotaku erklärt. Die vergleichsweise umfangreiche 3D-Welt von Super Mario 64 ist für viele KI-Vorgänge sehr komplex und somit schwierig zu erkennen.

Dieses Video zu Super Mario 64 schon gesehen?

Nichtsdestotrotz haben die drei KI-Spieler schon einige interessante Dinge erreicht. Eine KI habe verstanden, dass sie mit einem Wandsprung höhere Ebenen erreicht, während eine andere KI sogar schon einen Stern aufgesammelt hat. Emanuar geht aber davon aus, dass Letzteres eher durch Glück anstatt durch Können passiert ist.

Seine künstliche Intelligenz möchte Emanuar weiter verbessern. Eventuell wird sie eines Tages Super Mario 64 durchspielen oder möglicherweise lernen, wie fies so manche Möglichkeiten in Videospielen sind.