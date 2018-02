Am morgigen Donnerstag erscheint aller Voraussicht nach das bereits im Vorfeld stark umstrittene Metal Gear Survive. Umstritten deshalb, da es in vielerlei Hinsicht mit Traditionen einer langlebigen Spielereihe zu brechen scheint. Vollzieht ihr die Entwicklung der "Metal Gear"-Spiele vom Urschleim bis heute nach, fällt euch aber auf, dass sie schon immer für Überraschungen gut waren.

Was haben Spieler aufgeschrien, als es hieß, dass sich Konami erdreistet, die "Metal Gear"-Reihe ohne Serienschöpfer Hideo Kojima weiterzuführen. Das könne gar nichts werden, hieß es. Und dann auch noch ein Survival-Spiel, dessen Geschichte kaum mit der Hauptreihe zusammenhängt. Moment, war das nicht schon häufiger der Fall? Einige Serienteile schaffen sogar parallele Zeitlinien, zumal Merkwürdigkeiten doch bereits lange vor Metal Gear Survive ein absolutes Markenzeichen der Serie sind.

Seit kurzem wissen wir, dass die Einzelspielerkampagne in Metal Gear Survive eine wichtige Rolle spielen soll

Metal Gear Survive ist noch nicht einmal der erste Serienteil, der ohne das Urgestein Kojima auskommt. Schon das zweite Spiel der Serie entstand nicht unter seiner Regie. Darüber, ob Survive als Neuzugang also besonders aus der Reihe tanzt, lässt sich streiten. Ob das Spiel die beschworene Schande über das Franchise bringen wird, wissen wir erst in Kürze. Bis es soweit ist, werft mit uns nochmal einen Blick in die Geschichte einer Spielereihe, die schon mehr als einmal mit ungewöhnlichen Elementen für Überraschungen gesorgt hat, die bei euch vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind.

Anmerkung: Unsere Chronik beinhaltet keine Neuauflagen, Remakes oder Kollektionen.

