(Bildquelle: Youtube, Rolly ranchers)

Auch der schönste Traum kann zum Albtraum werden: Der zwölfjährige Streamer Peter "Rolly Ranchers" Varady kann davon aktuell ein Lied singen. Erst erhält er riesige Hilfe durch den Youtuber Cizzorz, ehe jemand bislang unbekanntes ein SWAT-Team auf den noch jungen Spieler hetzt.

Der Reihe nach: Varady streamt regelmäßig in einem bis dato sehr kleinen Rahmen auf Youtube und spielt in letzter Zeit vorrangig Fortnite. In einem seiner letzten "Battle Royale"-Matches wird er per Zufall mit dem erfolgreichen Youtuber Cizzorz in ein Duo-Match geworfen. Noch während des Matches und danach bittet Cizzorz seine Fans, dass sie den Stream des jungen Amerikaners aufrufen und ihn entsprechend unterstützen.

Tausende von Zuschauern kommen dem nach, abonnieren den Kanal von Rolly Ranchers und spenden teilweise Geld. Unter Tränen heißt es mehrmals von Varady, dass er es "nicht verdient hätte". Mittlerweile steht er bei über sagenhaften 120.000 Abonnenten und hat sich dafür sehr umfangreich bedankt:

(Quelle: Youtube, Rolly ranchers)

Die Freude sollte kurz darauf erst einmal getrübt werden. Jemand bislang Unbekanntes ruft bei der Polizei an und behauptet, dass Varady und seine Mutter sich umbringen wollen. Nur kurze Zeit danach steht eine Einsatztruppe vor dem Haus des Jungen - er wurde geswattet. Eine unsägliche Praxis, die in der Vergangenheit sogar zum Tod eines Unbeteiligten geführt hat.

"Es war wahrscheinlich der furchterregendste Moment meines Lebens", verrät der zwölfjährige Streamer in einem Interview mit ABC. Auch Cizzorz bekommt von der Aktion etwas mit und äußert sich entsprechend auf Twitter dazu:

In 24 Hours we helped a kid go from 400 subscribers on YouTube to over 87,000...I was just told that someone Swatted him tonight on his livestream. I feel so awful. There are some terrible ppl in this world. The kid is only 12 years old. I hope whoever did it, rots in a cell.