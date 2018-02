Wer sich mit Brettspielen auskennt, der weiß wie Teuer diese oftmals sind. Warhammer von Games Workshop beispielsweise ist dafür berüchtigt, wie teuer die Miniaturen sind. Doch ein neues Spiel, welches ursprünglich nur als Witz gedacht war, möchte dem nun ein Ende setzen. Und zwar mit Hilfe von Kartoffeln und Kickstarter.

Von Warhammer gibt es auch sehr beliebte Videospiele, wie zum Beispiel das relativ neue Total War - Warhammer 2

Michaelcthulhu ist ein Youtuber, der Waffen nachbaut und, wie er es nennt, "nerdige Spiele" zusammenbastelt. Aus Spaß an der Freude hat dieser neulich einige Roboterteile aus Papier und Schaumstoff ausgeschnitten und in ein paar Kartoffeln gesteckt. So kam ihm die Idee für Kartoffelkrieg, einem bezahlbaren Brett-Kriegsspiel, das ihr in weniger als einer Stunde zusammengebaut habt. Adé ewiges Zusammenkleben und Bemalen von winzigen Männchen für euer Spiel. Und auf Wiedersehen kiloschweres Regelbuch. Dieses neue Spiel, welches bereits vom Publisher Massifgames aufgenommen wurde und am 7. März auf Kickstarter erscheinen soll, ist schnell gelernt und gebaut.

Wie es aussieht, sind wohl auch dreidimensionale Körperteile für die Kartoffelroboter geplant, ähnlich wie beim beliebten Mr. Potato Head. Die aktuelle Version des Spiels seht ihr auf dem unteren Foto. Teile werden getauscht und umfochten, danach gilt es alle gegnerischen Kartoffeln zu vernichten. Hierzu benötigt ihr Würfel und Zollstock.

Ob die Kickstarter-Kampagne ein Erfolg wird, muss sich erst noch zeigen, die Idee für das Spiel hat aber jedenfalls schon einmal virale Zustimmung geerntet. Wir können uns gut vorstellen, dass eine Version mit Plastikteilen, bei der man nichts selbst ausschneiden und kleben muss, viele Freunde und Anhänger find. Abgesehen von den eingefleischten Tabletop-Fans ist dieses Spiel nämlich auch für Eltern mit ihren Kindern oder Geschwister interessant. Übrigens: Obwohl das Spiel englisch ist, hat es den deutschen Namen Kartoffelkrieg. Auch alle Waffen haben deutsche Bezeichnungen, wie "ENERGIEWAFFE" und "SCHARFSCHÜTZENGEWEHR". Natürlich alle in Großbuchstaben.

Hättet ihr Lust auf eine Runde Kartoffelkrieg mit euren Freunden? Könnte mal ganz lustig sein, sich zur Abwechslung statt an die Konsole mal an den Küchentisch zu setzen oder was meint ihr?