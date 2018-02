Ark - Survival Evolved ist ein Survival-Spiel, das bis zum Rand gefüllt ist mit urzeitlichen Kreaturen jeder Art. Das Abenteuer beginnt für euch ohne Ausrüstung und Nahrung, ihr seid nackt und befindet euch auf einer einsamen Insel, mit einer Vielzahl Tiere und müsst nun überleben. Da sind Survival-Skills gefragt, der Urzeitjäger muss jagen, sammeln und Gegenstände fertigen, Früchte anpflanzen und eine Behausung bauen. Darüber hinaus könnt ihr zahlreiche Dinos zähmen und dann auf dem Dinorücken zur Jagd ausreiten.

Klingt fantastisch, vorrausgesetzt ihr seid genau so ein großer Fan von Survival-Spielen und Dinosauriern wie ich. Der Fakt, dass man Ark mit bis zu 99 anderen Spielern auf einem Server spielen kann versüßt das Abenteuer für mich nur noch mehr. Doch bevor ich mich in ein solches Mehrspieler-Getümmel stürze, muss ich ein Spiel dieser Größenordnung immer erstmal anzocken. Schließlich will ich nicht komplett fertig gemacht werden, sobald ich einen Server betrete. Daher habe ich mir die letzten Wochen ein wenig Zeit genommen um mich mit der Welt der Dinosaurier vertraut zu machen. Einige Youtube-Videos und der Wiki hielten mir dabei erstmal die nervöse Hand.

Als ich Fotos wie dieses, von einer Diplodocus-Bushaltestelle sah, wusste ich, dass ich das Spiel spielen muss.

Auftritt: Tonne

Nun ging es an's Eingemachte. Genauer gesagt an die Charaktererstellung. Die fällt in Ark jedoch ein wenig eigenartig aus, mit verrückten Optionen. Die daraus resultierenden Spielermodelle sind zwar nicht gerade realistisch, dafür aber umso lustiger. Meine Entscheidung fiel letztendlich auf einen weiblichen Charakter namens Tonne, mit dem Körperbau einer ... nun ja, Tonne.

Etwa so hat Tonne ausgesehen. Nur ihre Oberarme waren um einiges muskulöser und länger.

Weil ich mich mit ein wenig Rollenspiel meist besser in ein Spiel hineinversetzen kann, habe ich mir gleich mal eine Hintergrundgeschichte für Tonne ausgedacht. In meinem Kopf war Tonne die stärkste Frau der ganzen Welt, mit Oberarmen dick wie Ampeln und einem Bauch, der vor Muskeln beinahe platzte. Jedoch ist Tonne zwischen wilden Tieren aufgewachsen und dadurch nicht sehr charmant oder intelligent. Sie kannte bloß pure Stärke und wusste wie man zu überleben hat.

Jetzt wo ich wusste, mit wem ich es zu tun hatte, galt es Tonne an die Arbeit zu schicken. Also startete ich eine neue Einzelspieler-Karte auf der Insel und machte mich ein paar Minuten lang mit der Steuerung vertraut.

Unheimliche Begegnungen der prähistorischen Art

Doch schon bald wurde es ziemlich voll auf dem Strand, auf dem ich mit Tonne gestartet war. Abgesehen von kleinen Echsen und einigen gigantischen Schildkröten konnte ich am Fluss, ein Stück landeinwärts einen Spinosaurus entdecken. Der machte mir Sorgen und es wurde bald dunkel, also entschied ich mich, ein temporäres Lager zu bauen, so weit wie möglich vom gigantischen Theropoden (Sammelbegriff für zweibeinige, größtenteils fleischfressende Dinosaurier) entfernt.

Ein Spinosaurus, einer der gefährlichsten Dinosaurier im Spiel, bewacht das Flussbett.

Tonne machte sich also daran, einige Grundmaterialien wie Holz und Beeren zu sammeln. Dabei begegnete sie einem kleinen Dodo. Ohne lange nachzudenken haute sie diesem eine rein. Ein paar gezielte Schläge mit Tonnes gigantischen Fäusten und der kleine Urzeitvogel lag flach im Sand. Kein Problem, denn Tonne hatte zuvor ja einige Beeren gesammelt. So funktioniert das Zähmen in Ark nämlich: Erst prügelt ihr euren neuen Freund halb tot, dann stopft ihr ihm Futter ins bewusstlose Maul bis es euch mag.

Als der kleine Dodo also wieder wach wurde, freute er sich riesig über seine neue Existenz als Tonnes Haustier. Nach diesem ersten kleinen Erfolg zähmte ich noch drei weitere Dodos und baute eine winzige rudimentäre Hütte. Zwischendurch schlug ich ausversehen meinen eigenen Dodo tot, weil ich dachte es handele sich um einen wilden. Kein Problem, den aß ich einfach und zähmte mir einen neuen.

Die Dodo-Familie am Rhein

Nach vielen weiteren Spielstunden besaß ich irgendwann eine imposante Holzhütte am Fluss, die bis zum Dach mit Dodos gefüllt war. Die anderen Dinosaurier, die man im Spiel zähmen kann, waren für Tonne nicht interessant, hatte ich entschieden. Stattdessen wollte sie lieber die meisten Dodos im ganzen Land besitzen. Richtig viel spaß hatte ich dabei, die Dodos in die Luft zu werfen und zu schauen wie hoch sie flogen, bis sie gänzlich unelegant wieder landeten.

Dass ich mit meiner Erfahrung weit entfernt bin von der Standard-"Ark-Erfahrung" ist mir bewusst, aber eben das finde ich so schön an Ark: Jeder kann so spielen wie er möchte. Ob "T-Rex"-Jäger oder Dodo-Sammler, für jeden ist etwas dabei. Und bis ich mich traue einen Server zu betreten werfe ich eben weiter Dodos in die Luft.

Wie spielt ihr Ark denn so? Habt ihr lieber eine beeindruckende Menagerie aus Tyrannosaurus, Megalodon und Co oder reicht euch, wie mir, das einfache Dodo-Leben?