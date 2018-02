In den letzten Monaten kamen viele wundervolle Spiele auf den Markt, mit denen ihr sicher auch schon jede Menge Spaß hattet. Doch diese ganzen neuen Spiele können ganz schön teuer sein. Dieses Wochenende gibt es einen Vollpreistitel für einen Bruchteil des Preises, der bei Spielern und Kritikern beliebt ist.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Xcom 2 ist der Nachfolger des Serien-Reboots Xcom - Enemy Unknown. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit isometrischer Ansicht und beeindruckender Grafik.

Die Entwickler von Firaxis Games setzen die Geschichte ihres erfolgreichen Vorgängers fort und katapultieren euch 20 Jahre in die Zukunft. Die Menschen haben den Krieg gegen die Aliens verloren und niemand erinnert sich an die paramilitärische Organisation XCOM, die einst den Kampf an vorderster Front führte. Ihr müsst nun den Kampf wieder aufnehmen und die Pläne der Aliens aufdecken.

Xcom 2 hat von uns den Spieletipps-Award erhalten und verfügt bei Metacritic über einen Score von 88 Prozent. Von Kritikern als sofortiger Klassiker gepriesen und von vielen Spielern für seine flüssige Steuerung und die anspruchsvolle Schwierigkeit gelobt, ist dieses Spiel ein Muss in jeder Strategie-Sammlung. Wenn ihr jetzt so richtig Bock bekommen habt, es euch einmal anzusehen, könnt ihr euch bei Amazon jetzt das Spiel für PS4, Xbox One und PC schnappen. Und zwar ab 9,99 Euro. Bei Steam selbst kostet Xcom 2 vergleichsweise immer noch ganze 60 Euro. Wie wünschen euch viel Spaß beim Zocken dieses Wochenende.

Habt ihr Lust euch Xcom 2 zu holen? Vielleicht ist jetzt ja mal die perfekte Gelegenheit die Erfahrung nachzuholen. Oder vielleicht seid ihr auch noch mit Monster Hunter und Assassin's Creed beschäftigt.